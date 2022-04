Palermo, lutto Dall’Oglio: è morto il padre Ernesto. Il cordoglio del club

Lutto per Jacopo Dall’Oglio, che all’indomani della vittoria del Palermo sul Monopoli dà l’addio al padre Ernesto, scomparso all’età di 59 anni. Fulmine a ciel sereno in casa rosanero, con tutto il dolore per la...

Mediagol ⚽️

Lutto per Jacopo Dall'Oglio, che all'indomani della vittoria del Palermo sul Monopoli dà l'addio al padre Ernesto, scomparso all'età di 59 anni. Fulmine a ciel sereno in casa rosanero, con tutto il dolore per la morte del papà del centrocampista rosanero, espressa tempestivamente da parte del club con una nota diramata tramite il proprio sito ufficiale, con la quale è stata espressa la più sentita vicinanza da parte del Palermo, di Dario Mirrri e di Rinaldo Sagramola.

Di seguito, la nota del club rosanero.

Il presidente Dario Mirri, l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e tutta la famiglia del Palermo F.C. si stringono intorno a Jacopo Dall'Oglio per l'improvvisa scomparsa del padre Ernesto, grande appassionato di sport, colto da un malore all'età di 59 anni, nella sua città, Milazzo.

A Jacopo e tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze.