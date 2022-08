Palermo: Luperini saluta, c’è il Perugia. Rebus Somma e ultimatum agli esuberi

Con il trasferimento ormai praticamente definito di Gregorio Luperini al Perugia di Castori , il primo dei due slot over verrà liberato già oggi. Il centrocampista di Pisa, tra gli artefici della promozione in Serie B del Palermo dell'ex tecnico Silvio Baldini, ha salutato i compagni dopo l’ultimo allenamento svolto in gruppo, di rientro dai postumi della mononucleosi. Nella seduta tattica di ieri Corini lo ha anche schierato in campo nella partitella, ma di fatto è stata quella dell'addio. L'approdo Stulac in rosanero e la definizione della trattativa per il trasferimento di Segre nella linea mediana di Corini ha fatto scattare il "semaforo verde" per la cessione di Luperini. Resta da liberare un posto nella lista degli over e con ogni probabilità, dovrà liberarlo Michele Somma. Il Foggia dell'ex rosanero RobertoBoscaglia è sulle tracce dell'ex difensore di Brescia e Deportivo la Coruna, ma il suo ingaggio rappresenta un ostacolo per gran parte dei club di Serie C. Se non si dovesse trovare un punto di incontro, il Palermo porrebbe il il difensore classe 1995 fuori lista, in un reparto che oltre Nedelcearu, Marconi e Lancini vedrà l'imminente approdo in rosanero di Bettella che è un under. Proprio come Peretti anch'egli un uscita dal Palermo, ma che a differenza di Somma, non libererebbe alcuna casella in caso di cessione in quanto classe 2000.