Palermo, Luperini: “Ho giocato male le scorse partite? Non secondo me. Pelagotti…”

Luperini è stato intervistato in mixed zone al seguito di Palermo-Juve Stabia 3-1, valido per la ventiseiesima giornata di Serie C girone C

"Venivamo da un filotto positivo per quanto riguarda le prestazioni. Oggi è arrivata una grande vittoria. Sono contento e concentrato, sto dando tutto me stesso e sono felice della mia prova. Il gol? Fin qui non è arrivato ma non è un problema che mi pongo ne ho sempre fatti ma arriveranno. Io mi sto trovando molto bene nel ruolo di trequartista. Sono uno che si adatta con molta serenità. Per me è uguale giocare in qualsiasi posizione. Per quanto riguarda Pelagotti, per me è un grandissimo portiere. Le critiche devono uscirle dall'orecchio. Le ultime gare non mi hanno visto in palla? Mi state dando una notizia. Secondo me ho fatto veramente bene in queste partite, se per voi ho fatto male per me è lo stesso. Trasferte? Sappiamo quello che vogliamo e siamo sereni. Siamo sicuri di fare una grande partita anche nella prossima occasione. Bisogna essere più bravi a non prendere determinate ammonizioni perché sono un po' inutili".