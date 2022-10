PALERMO, LUNGO STOP PER ELIA: LESIONE DEL CROCIATO PER L’ESTERNO ROSANERO

Duro colpo per il tecnico rosanero Eugenio Corini, che dovrà fare a meno a lungo dell'esterno offensivo Salvatore Elia. Il calciatore classe 1999 di proprietà dell'Atalanta, che domenica è uscito anzitempo durante il match del Barbera contro il Cittadella per un trauma distorsivo al ginocchio destro, di cui non era possibile valutare l'identità in presenza di un edema e di un versamento nella regione interessata.