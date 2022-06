Palermo, lunga coda di tifosi per lasciare la propria impronta sul murales. Le foto

"Vogliamo prendere la parola indignazione e lasciare solo la parte che ci piace di più: azione. Visto che in tantissimi ci avete chiesto come "dare una mano", vi prendiamo in parola: giovedì 30 giugno alle 18 vediamoci tutti nel piazzale dello stadio, decoreremo tutti insieme una grande parete nera lasciando con la vernice rosa un'impronta delle nostre mani. Grandi e piccoli tifosi rosanero diventeranno "artisti" per un giorno, per dimostrare a chi vuole distruggere il bello che a lasciare un segno siamo più bravi noi, e lo facciamo a volto scoperto e alla luce del giorno"