Palermo, lunedì la squadra torna al CFA di Torretta: le ultime

Dopo l'eliminazione in semifinale playoff, i rosanero si ritroveranno nella giornata di domani al centro sportivo.

Mediagol ⚽️ 26 maggio - 09:53

Dopo l'eliminazione dalla semifinale playoff con la doppia sconfitta per mano del Venezia di Paolo Vanoli, il Palermo è tornato in città "con l’obiettivo di fare nuovamente quadrato prima dei saluti finali e l’arrivederci alla prossima stagione o, per alcuni, l’addio definitivo alla maglia rosanero", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

La squadra di Michele Mignani si rivedrà nella giornata di domani, lunedì 27 maggio, al centro sportivo di Torretta. Potrebbe essere l'ultimo allenamento prima del classico rompete le righe. "Sarà magari un momento utile per confrontarsi tra staff tecnico, dirigenziale e giocatori prima di terminare ufficialmente la stagione 2023/24. [...] identificando punti di forza e debolezze. Creare un dialogo aperto tra staff tecnico, dirigenza e giocatori per discutere delle problematiche emerse e delle possibili soluzioni. Iniziare a delineare i piani per la prossima stagione, considerando cambiamenti necessari sia a livello di giocatori che di strategia", si legge.

E' tempo, d'altra parte, di bilanci e riflessioni per pianificare la prossima stagione. "La dirigenza dovrà prendere decisioni importanti per costruire una base solida che permetta di affrontare al meglio la prossima stagione e puntare alla tanto desiderata promozione in Serie A", conclude il noto quotidiano.