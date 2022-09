Palermo, lunedì la conferenza stampa di presentazione di Francesco Di Mariano

Lunedì 4 settembre il calciatore si presenterà in conferenza stampa

Archiviato il ko contro la Reggina, il Palermo si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Genoa in programma venerdì prossimo allo stadio "Renzo Barbera". Lunedì 4 settembre interverrà in conferenza stampa il neo acquisto Francesco Di Mariano per presentarsi alla stampa e proiettarsi alla prossima sfida che attenderà i rosa.