Palermo, lunedì arriva lo Spezia. GdS: “Enigma Gomes in mediana”. Le ultime

Il centrocampista ex Manchester City può giocare al centro o da mezzala sinistra al fianco di Leo Stulac.

Mediagol ⚽️

"Si riaprono le danze per l’assalto alla vetta e per Corini è di nuovo il momento di sciogliere alcuni nodi nell’undici iniziale". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle probabili scelte di Eugenio Corini per la sfida contro lo Spezia, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera"."I dubbi riguardano principalmente il centrocampo, mentre per difesa e attacco i giochi sembrano già fatti".

Rispetto all'ultima gara contro il Modena prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, il tecnico rosanero ritrova Di Mariano e Valente, ma perde Coulibaly, "elemento di maggior fisicità in mediana: il senegalese era partito titolare a Venezia e Modena. mentre contro il Sudtirol aveva partecipato all’assalto (vincente) dell’ultima mezz’ora; con lui in campo il Palermo ha subito gol dal solo Pohjanpalo", si legge.

Senza l'ex Salernitana, Corini dovrà ridisegnare "il centrocampo con più muscoli". Certo di una maglia da titolare è Liam Henderson, mentre "l’enigma da sciogliere riguarda il ruolo di Gomes, che va verso la conferma dal primo minuto e può giocare al centro o da mezzala sinistra". Nel primo caso, Segre prenderebbe il posto di Coulibaly, con Stulac in panchina; nel secondo caso, invece, Stulac tornerebbe in cabina di regia con l'ex Manchester City al suo fianco. "La scelta più accreditata sembrava la prima, ma il tecnico non ha archiviato definitivamente l’opzione della coppia di play".

In avanti, Corini confermerà il tridente Di Francesco-Brunori-Insigne, mentre in difesa Mateju, Lucioni e Ceccaroni sono intoccabili. A sinistra, infine, Aurelio dovrebbe prendere il posto di Lund che, tornato giovedì dagli Stati Uniti, troverà spazio a partita in corso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.