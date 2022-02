Palermo, lunedì 14 febbraio conferenza di Baldini in vista della sfida col Foggia

Il Palermo FC comunica giorno e orario della prossima conferenza stampa di mister Baldini alla vigilia del match contro il Foggia in Serie C

Dopo la convincente vittoria del Palermo allo stadio "Renzo Barbera" contro la Juve Stabia per 3-1, il tecnico rosanero riprenderà il suo cammino martedì 15 febbraio alle ore 18.00. La sfida contro il Foggia allo stadio "Zaccheria" si preannuncia insidiosa, con il tecnico toscano che la presenterà in conferenza stampa come comunicato dal sito ufficiale del club di Viale del Fante: