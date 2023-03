Palermo, l’Under 17 Di Mitri convocato da Corini: “Il giorno più bello della mia vita”

"17/03/23 il giorno più bello della mia vita". Lo ha scritto Salvatore Di Mitri in un post pubblicato su Instagram nel day-afterPalermo-Modena, sfida andata in scena venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Un gara a dir poco rocambolesca che ha regala tre punti pesantissimi in rimonta alla squadra di Eugenio Corini, che rilancia ulteriormente le sue ambizioni playoff in vista del rush finale del torneo cadetto.