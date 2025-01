Palermo, Lund: “Per me è un privilegio stare qui. Serie A in rosanero? significherebbe il mondo”

PALERMO, GLI OBIETTIVI E I TIFOSI

L'esterno 2002 ha parlato dei rosanero: "In tutto il mondo, tutti sanno chi e cosa è Palermo, e se ti trovi bene qui, dimostra che sei in grado di gestire e fare un sacco di cose buone anche in futuro. Per me è un privilegio stare qui. Vecchi campioni passati in rosanero? Questo fa la differenza per chi vuole venire perché ci sono stati tutti questi grandi giocatori che hanno avuto grandi carriere a Palermo. Il centro sportivo? È molto bello poterci allenare al campo di allenamento, e che ci siamo solo noi. Abbiamo delle belle strutture in palestra, e abbiamo grandi campi aperti. Andare in Serie A con il Palermo? Significherebbe il mondo per me. L'anno scorso sono stato fortunato, direi, a vivere l'atmosfera dei playoff qui a Palermo, che è stata assolutamente folle. Quindi, riuscire a ripetere quell'esperienza, se non la promozione diretta, ma riuscire a superare con successo una serie di playoff qui in questo club, in questo posto, sarebbe quasi magico. L'atmosfera qui è incredibile, e so quanto significhi per noi, ovviamente, che ci mettiamo il lavoro quotidiano, ma anche quanto significhi per tutti gli altri qui in Sicilia", ha concluso Lund.