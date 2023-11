Palermo, Lund esulta per la vittoria con il Brescia: “Frutto del lavoro di squadra”

"Una vittoria frutto del grande lavoro di squadra. Grazie per il vostro supporto. Avanti così!". Questo il post pubblicato sui social di Kristoffer Lund, difensore del Palermo, il giorno dopo la vittoria della formazione rosanero contro il Brescia. Tre punti importanti per la formazione di Eugenio Corini, con il danese naturalizzato statunitense in campo per tutti e novantasei i minuti.