Palermo, l’ultimo quarto d’ora sempre decisivo: ai rosa piace il gol last minute

Un trend realizzativo negli ultimi quindici minuti di gara che va avanti ormai dall'inizio della stagione, con il Palermo che segna più di tutti dal 75' in poi

Mediagol ⚽️

"Incontrare il Palermo significa passare un brutto quarto d’ora. Quello finale, per l’esattezza, perché è lì che i rosanero si scatenano". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio il rendimento realizzativo da capogiro del Palermo nell'ultimo quarto d'ora di gara. La formazione di Silvio Baldini, è infatti quella che, nel Girone C di Serie C, ha siglato più gol nella fascia temporale che va dal 75' a fine partita.

A far paura nei momenti clou del match, è proprio la coppia d'oro composta da Brunori e Soleri, con il centravanti scuola Roma che guida - inevitabilmente - la speciale classifica dei gol segnati negli ultimi quindici minuti. Nove, infatti, le reti siglate dal numero 27 dal minuto 75 in avanti, che solo una volta ha segnato prima del quarto d'ora di fuoco, in occasione del derby del girone d'andata contro il Messina giocato in quel di Vibo Valentia.

"Il capocannoniere del Girone C (nonché di tutta la Lega Pro), in questo caso, è costretto a inseguire. Ciò non toglie che la produzione di Brunori nei minuti finali sia sempre di altissimo livello", prosegue il quotidiano, che sottolinea come anche il rendimento realizzativo di Brunori sia estremamente positivo nell'ultima frazione di gara. L'italo brasiliano ha infatti complessivamente siglato sette gol nel quarto d'ora conclusivo, con tre di questi decisivi ai fini del risultato.

Più che il Palermo, sono i suoi due bomber a far paura nei momenti clou del match, con 16 reti complessive che diventano un dato sempre più certificato, per un reparto che davanti non fa di certo fatica a trovare soluzioni, specialmente nel quarto d'ora finale.