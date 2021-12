Palermo, l’ultimo faccia a faccia: confronto e saluti tra Filippi e Mirri

Prima di ufficializzare l'esonero, Dario Mirri ha incontrato Giacomo Filippi: un confronto cordiale ma diretto

"L'incontro tra l’ormai ex tecnico del Palermo e il numero uno del club di viale del Fante è stato cordiale, ma diretto. Alla base della scelta di cambiare guida, non c’è tanto la sconfitta di Latina, quanto le prestazioni di elementi di punta di questo gruppo", si legge. In primis Almici e Luperini , il cui rendimento è stato fin qui certamente al di sotto delle aspettative. Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Filippi al termine del match contro il Bari non sembrano essere andate giù ai dirigenti, "specialmente riguardo alla necessità di intervenire in sede di campagna acquisti per cercare di colmare il gap dai pugliesi".

La sconfitta maturata al "Francioni" contro gli uomini di Daniele Di Donato è stata soltanto la goccia. Non era la prima volta, d'altra parte, che il Palermo ha pensato al cambio in panchina. Solo che in passato non vi sarebbe stata convergenza con le richieste di profili come Toscano, uno dei primi allenatori a cui la dirigenza ha pensato a stagione in corso, ora alla Reggina in Serie B.