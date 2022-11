Palermo, l’ultima sosta non giovò ai rosanero: Corini rivede la difesa per il Venezia

"Palermo, la prima sosta non fu benefica: ora Corini si aspetta altre risposte". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che analizza i temi d'attualità in casa rosanero in vista del prossimo impegno contro il Venezia in Serie B .

Dopo la tredicesima giornata, il campionato cadetto si è preso un turno di pausa favorendo le amichevoli delle nazionali, riprendendo tuttavia il proprio corso il weekend successivo. Nell'ultima sosta, il Palermo fece tappa a Manchester dopo il ko di Frosinone, in quel ritiro stellare dell'Etihad Campus che inizialmente sembrava non avesse apportato alcun beneficio alla formazione allenata da Eugenio Corini. Al ritorno in campo, i rosanero persero a sorpresa in casa contro il SudTirol, complice l'errore del portiere Mirko Pigliacelli, con la successiva sconfitta contro la Ternana al "Liberati". In entrambe le soste stagionali, il Palermo ha masticato amaro per una sconfitta di misura in trasferta.