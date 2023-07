Palermo, Lucioni con la nuova maglia Puma: “Spero sia l’anno giusto per la Serie A”

Le dichiarazioni del difensore del Palermo, Fabio Lucioni, in occasione dell'evento organizzato per presentare la maglia ufficiale 2023-2024.

PUMA e Palermo FC hanno presentato oggi, con un evento in piazza a Mondello, il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2023/24. In collegamento dal ritiro di Ronzone, in Trentino Alto Adige, il nuovo difensore del Palermo Fabio Lucioni ha salutato e ringraziato i numerosi tifosi rosanero giunti sul posto per testimoniare passione e fede calcistica verso la propria squadra del cuore. Di seguito, le dichiarazioni dell'esperto centrale ex Lecce e Frosinone. "Mi aspetto un grande calore, i ragazzi mi raccontano di una piazza carica. Mi auguro che possa essere l’anno giusto per raggiungere un grande obiettivo tutti insieme".