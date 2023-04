Palermo, luce Brunori al “Penzo”: il miracolo playoff passa dai suoi gol

Dopo lo spezzone di Parma e la prova contro il Cosenza Brunori è tornato a fare il nove con un movimento perfetto in occasione dell'assist di Verre che ha dato, poi, il momentaneo vantaggio ai rosanero. "L’auspicio generale è che questa rete, per quanto non suggellata da un risultato positivo, abbia scritto la parola fine sul periodo più complicato di Brunori da quando veste rosanero", si legge.

Ad alimentare la speranza playoff del Palermo è il dato che vede l'attaccante ex Juventus a segno 11 volte (su 15) contro squadre situate in classifica dal dodicesimo posto in giù. E la squadra di Corini in questo finale di stagione dovrà vedersela con formazioni che stanno lottando per staccare un pass per la salvezza (eccetto il Cagliari).