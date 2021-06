Palermo, Lucca al Sassuolo? L’idea Cianci e quel diritto di recompra. I dettagli

L'attaccante barese piace molto al Palermo e il Sassuolo possono riacquistarlo a 250 mila euro: i dettagli

"Lucca al Sassuolo? Si può se c’è... Cianci". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Chi è destinato a lasciare la Sicilia è Lorenzo Lucca. Tredici i gol messi a segno prima dello stop per infortunio dall'attaccante classe 2000, che ha catalizzato l'attenzione di media ed addetti ai lavori in casa rosanero e non solo. Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, l'ex Torino ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. E può già contare su un numero esoso di estimatori. Tra questi, il Sassuolo.

Ragion per cui, Filippi e Castagnini sono già al lavoro alla ricerca del sostituto. "Se la strada per arrivare a Marotta s’è affollata ecco, allora, spuntare un’idea abbastanza intrigante che sul piano tecnico e dell’investimento potrebbe valere molto di più", si legge. Ovvero Pietro Cianci. Il centravanti di proprietà del Teramo la scorsa stagione ha vestito due maglie (Potenza e da gennaio Bari), con le quali ha messo a segno un totale di tredici gol (dieci con la prima, tre in Puglia).

Cianci prima di essere girato in prestito ha, però, firmato un contratto di due anni col Teramo. "Una strategia per fare fruttare al massimo il valore del cartellino, soprattutto alla luce delle grosse difficoltà finanziarie in cui versa il Teramo", prosegue la Rosea. Ma non solo. Due anni fa è stato proprio il Sassuolo a cedere a titolo definitivo il calciatore agli abruzzesi, inserendo nella trattativa un diritto di "recompra" pari a 250 mila euro e con scadenza 30 giugno 2021. Un diritto di riacquisto che - secondo il noto quotidiano - il club neroverde potrebbe esercitare ed utilizzare per chiudere l'operazione Lucca.

Se così non fosse, a quel punto il Palermo potrebbe fare un'offerta al Teramo per Cianci - che piace comunque a diverse squadre - o capire quale sarà il futuro della società abruzzese, che rischia di non iscriversi al nuovo campionato di Serie C.