Palermo, l’operatore di mercato Cecere: “Brunori pronto per il salto di categoria”

ITALIA- "Retegui? Ha fatto due gol in altrettante partite. In una Nazionale in grosse difficoltà ha dimostrato di poterci stare. Sicuramente aver scelto lui e non i nostri attaccanti vuol dire che c’è carenza di calciatori. Basta guardare nel campionato italiano quanti giovani italiani ci sono. Non è un problema di oggi ma di tanti anni. Si è fatto poco per migliorare la situazione. Le responsabilità sono in capo a tanti. Dalla FIGC ai club fino alla società perché è cambiato l’approccio dei giovani al calcio. E poi vi è mancanza di equilibrio nel giudizio dei calciatori".