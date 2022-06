Palermo, lo sbarco si avvicina: City Football Group, closing e presentazione…

" Il countdown è quasi giunto al termine . Entro la fine della settimana si attende l'annuncio del closing per l'ingresso del Palermo nella galassia del City Football Group , poi si passerà alle presentazioni di rito e alle formalità per il nuovo management", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulla cessione delle quote di maggioranza del club di viale del Fante.

Gardini è destinato a ricoprire la mansione di amministratore delegato, mentre Castagnini resterà a Palermo almeno per un altro anno in qualità di direttore sportivo. Il momento clou della trattativa risale a metà giugno quando - dopo la vittoria della squadra di Baldini ai playoff - Mirri ha incontrato a Milano i rappresentanti del City Group per sancire un'intesa già trovata da tempo. "La strada è tracciata, così come le tempistiche: a giorni l'annuncio, seguito dalla presentazione, dopodiché si attendono altri sbarchi nel capoluogo siciliano". Lo scout Zavagno, infatti, dovrebbe raggiungere Palermo la prossima settimana per osservare da vicino il pre-ritiro del Palermo di Baldini che avrà ufficialmente inizio il 10 luglio a Boccadifalco.