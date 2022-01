Palermo, l’isolamento ‘smart’ dei rosa: allenamenti ‘social’ anche in quarantena

A causa dell'isolamento domiciliare per positività al coronavirus, molti giocatori del Palermo stanno cercando di tenersi in forma svolgendo delle sessioni d'allenamento direttamente all'interno delle proprie abitazioni

