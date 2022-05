Palermo, l’intervallo è come vitamina: nella ripresa una valanga di gol

Sono 38 le reti segnate dal Palermo di Silvio Baldini 46’ in poi, nessuno ha fatto meglio dei rosanero in tutto il Girone C

"Al rientro in campo, scatenate l’inferno. Potrebbe sintetizzarsi così, la stagione del Palermo, capace di ottenere dieci punti in più nei secondi tempi rispetto a quanto fatto nelle prime metà di gara in tutto il campionato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul dato concernente le realizzazioni dei rosanero nei secondi quarantacinque minuti di partita.

Nei secondi tempi, Brunori e compagni hanno messo a segno ben trentotto reti: da rimonte insperate, come quella di Potenza, a vittorie maturate in extremis, come quella al «Barbera» contro il Monopoli. Neanche la straripante potenza offensiva del Foggia ha fatto bene quanto il pacchetto avanzato del Palermo. La squadra di Zeman, infatti, ha realizzato tre reti in meno nei secondi tempi. Per il resto, nessuna squadra del Girone C ha varcato la soglia dei trenta gol nelle riprese. "23 dei 38 gol giunti nel secondo tempo sono stati segnati nel girone di ritorno, dunque con l’allenatore nativo di Massa alla guida dei rosanero", si legge.

La forza di una squadra si vede anche dai calciatori che entrano dalla panchina. E nel caso del Palermo, il peso di chi entra a gara in corso è tutto nelle 10 reti realizzate da Soleri, sempre e comunque da subentrante. "Il bomber di scorta, da solo, ha segnato più di tutte le panchine del Girone C, ad eccezione di quella del Campobasso che di gol ne ha fatti 11", prosegue il Gds. La squadra di Silvio Baldini ha conquistato così ben dieci punti grazie ai gol messi a segno nei secondi tempi.