Palermo, l’inizio diesel è (quasi) una novità per Corini: i precedenti

"L'inizio diesel è (quasi) una novità per il Genio". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Quattro sconfitte nelle prime sette giornate. Per Eugenio Corini , in Serie B , è il peggior avvio di stagione mai avuto in carriera da allenatore. Un inizio simile, però, lo ebbe a Novara , nel 2017: due vittorie, un pareggio e quattro ko. Poi, tre successi di fila (uno proprio contro il Palermo ) prima di essere sollevato dall'incarico, sostituito da Di Carlo .

Aveva ottenuto sette punti in sette giornate anche a Crotone, nella sua prima esperienza in panchina, nel 2010, rimediando però solo due sconfitte. Ma anche in quel caso la sua avventura in panchina durò fino alla decima giornata. Diverse, invece, le parentesi a Brescia e Lecce: le Rondinelle, promosse in Serie A al termine di quella stagione, non subirono alcun ko nelle prime sette partite con Corini in panchina, collezionando tredici punti. Uno in più del Lecce, che perse una sola partita nelle prime sette.