Palermo, l’infortunio di Elia e il sostegno dei compagni: pronta una maglia speciale

Elia, dunque, dovrà stare fuori dal campo per diversi mesi, "probabilmente non rientrerà in tempo per concludere la stagione col Palermo", scrive il noto quotidiano. Intanto, i compagni di squadra gli hanno già mandato un messaggio di sostegno e preparato anche una maglia con tutte le firme dei componenti della rosa. "Non sarà in campo chissà per quanto tempo 'Sasà', ma il gruppo non intende fare a meno di lui", si legge.