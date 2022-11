Palermo, l’importanza di andare in gol per primi: rosa mai sconfitti se in vantaggio

Quando il Palermo va in gol per primo, non perde: tn trend, che va avanti dallo scorso mese di luglio. E' un dato che si ripresenta anche in questa prima porzione di campionato di Serie B 2022-2023. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" evidenzia l'importanza della statistica che vede la compagine di Eugenio Corini imbattuta quando sblocca la gara per prima. I rosanero in vantaggio riescono a portare a casa l’intera posta in palio o quantomeno un punto. In casa del Bari e al Barbera con il Pisa, andati in vantaggio per primi sono poi stati raggiunti, senza andare però sotto.