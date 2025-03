Palermo, l’impatto di Pohjanpalo è devastante: il confronto con i bomber della B

Il confronto con i migliori bomber della cadetteria sottolinea il grande impatto del finlandese in rosanero

“Essere la causa diretta ed immediata di un fatto”. Questo recita il vocabolario accanto al verbo determinare. Anche contro la Sampdoria, Pohjanpalo è risultato determinante per la squadra di Dionisi ed ha permesso ai rosanero di rimanere ancora aggrappati alla zona playoff grazie al quarto centro del numero 19. Che fosse una certezza in cadetteria era certo, soprattutto dopo il contributo alla promozione del Venezia con le 47 reti su 90 presenze proprio con i lagunari, oltre ad essere nella top 10 dei marcatori della nazionale finlandese con 16 gol, ma forse non ci si immaginava un impatto così imponente fin da subito.