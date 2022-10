Palermo, limiti e sorte: tre pali in due match interni per i rosa di Corini

Condizione dei singoli deficitaria, identità tattica da definire, automatismi collettivi da rodare, approccio mentale non sempre tarato a dovere. Numerose criticità alla base di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative per il Palermo targato Eugenio Corini. Tuttavia, la sorte non ha di certo sorriso alla compagine rosanero che ha già colpito ben tre legni nelle ultime due sfide casalinghe. Occasioni sfumate per un'inezia, in momenti topici di gare in vilico che avrebbero potuto cambiare indirizzo e risultato. L'edizione odierna del giornale di Sicilia focalizza questi episodi chiave che avrebbero potuto dare un volto più confortante in termini numerici ad una classifica oggi deficitaria. Bis di pali colpiti nel finale del match casalingo contro il SudTirol, prima la traversa timbrata con la deviazione aerea del subentrante Soleri, quindi la zampata di Di Mariano sul montante, in pieno recupero, dopo la parata di Poluzzi sul destro violento di Vido. Lo stesso ex Pisa e Cittadella è stato ad un passo dal regalare una vittoria rocambolesca, ma probabilmente meritata, al Palermo contro la squadra di D'Angelo. Splendida la sua torsione aerea in sospensione nel finale della sfida contro i toscani, giocata imparabile per Livieri salvato soltanto dalla base interna del palo. Sarebbe stato il gol del quattro a tre per Brunori e compagni che avrebbe sancito il successo contro una diretta concorrente per la salvezza in relazione alla graduatoria attuale del campionato di Serie B. Questione di centimetri o millimetri, con episodi chiave che avrebbero potuto dare ben tre punti in più alla classifica della compagine rosanero, oggi quartultima ed in piena zona playout. I buoni segnali in termine di prestazione contro il Pisa devono costituire un effettivo viatico per tornare alla vittoria. Il calendario offre al Palermo di Corini una nuova opportunità da non sprecare: il match al Barbera contro il Cittadella. L'auspicio è che la ruota possa girare, anche in termini di sorte e centimetri, anche per la formazione siciliana.