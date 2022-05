Palermo, l’imbattibilità del “Barbera” in vista dei playoff contro la Virtus Entella

In vista di Palermo-Virtus Entella valida per l'accesso alle semifinali dei playoff di Serie C, l'incredibile dato d'imbattibilità del "Renzo Barbera"

In seguito al pareggio in extremis di Luperini contro la Triestina nel match valido per il primo turno nazionale dei playoff, il Palermo di Silvio Baldini è riuscito a consolidare e proseguire un record che ha raggiunto i 26 risultati consecutivi senza mai perdere all'interno del "Renzo Barbera". L'ultima sconfitta risale 7 marzo 2021, quando la Juve Stabia batteva i rosanero di Giacomo Filippi per 2-4. Da allora la compagine siciliana è riuscito a tenere le sue mura di casa imbattute, macinando punti su punti, portandolo ad essere un vero e proprio fortino. Un dato più o meno rassicurante in vista della gara contro la Virtus Entella in programma sabato 21 maggio alle ore 20.30, dove il Palermo arriva avvantaggiato dal risultato dell'andata di 1-2. Decisive le reti di Brunori e Luperini, a tenere i giochi aperti per i liguri il gol di Merkaj.