Palermo, l’imbattibilità dei 283 minuti: cooperativa difensiva e primato stagionale

“Pelagotti alza l’asticella dell’imbattibilità. La difesa del Palermo migliora il proprio primato stagionale per quanto riguarda i minuti tra- scorsi senza incassare reti”. Così l’edizione odierna del Giornale di Sicilia,...

L'inviolabilità della porta è, chiaramente, condivisa anche con Pelagotti, leader carismatico tra i pali e numero uno risultato spesso decisivo nello sventare le oche occasioni concesse dai rosanero agli avversari. "Pelagotti e soci puntano a mantenere viva un’imbattibilità da record, almeno per questa stagione. Lo scorso campionato, infatti, si chiuse con una striscia di 372 minuti a porta chiusa: dalla rete della Virtus Francavilla all’ultima giornata fino al gol di D’Angelo dell’Avellino, che pose fine ai sogni di gloria nei play-off". Così il quotidiano, che sottolinea in chiusura come i rosanero non abbiano ancora mai subito una rete in casa con Marconi, Perrotta e Buttaro in campo. Un primato interno che fa bene al Palermo, con una striscia positiva che potrebbe allungarsi in occasione della sfida al Picerno e, nuovamente al 'Renzo barbera', quella contro il Monopoli.