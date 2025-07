Palermo, l’identikit di Bani: affidabilità ed esperienza nello scacchiere di Inzaghi

La vita calcistica del difensore classe 1993 comincia nella Fortis Juventus, società di Borgo San Lorenzo, comune della città metropolitana di Firenze, dove il centrale è nato. Quest'ultima compagine lo aggrega in prima squadra, e totalizza 17 presenze nel campionato di Serie D. L'esperienza nel primo campionato dilettantistico impressiona il Genoa, che decide di assicurarsi le sue prestazioni: con il Grifone totalizza 32 presenze tra il 2010 e il 2012 in Primavera 1, facendosi notare dalla Reggiana: formazione della Prima Divisione della Lega Pro, l'attuale Serie C. Con la maglia granata il classe 1993 colleziona 23 presenze segnando una rete. Nell'estate del 2013 passa alla Pro Vercelli, in maglia bianconera totalizza 94 presenze tra il 2013 e il 2017. Con la società piemontese conquista una promozione dalla C alla B, seppur non da titolare, nel 2013-2014. Le successive 2 annate nella serie cadetta sono molto positive, e viene ingaggiato dal Chievo, per 6 milioni. La società veneta, nonostante il grosso investimento, decide di lasciarlo in prestito alla Pro Vercelli per un'altra stagione. Nel 2017/2018 con i clivensi fatica a conquistarsi un posto da titolare, ma, il 5 gennaio del 2018 debutta in Serie A, contro l'Udinese, terminata 1-1. Dopo la prestazione contro i bianconeri viene schierato con continuità, registrando 16 presenze. Nel 2018-2019 il Chievo retrocede da ultima della classe, e Bani risente dello scarso rendimento della formazione veneta. Nell'estate del 2019 viene acquistato dal Bologna, con cui totalizza 27 presenze mettendo a segno 4 reti. Nonostante le ottime performance, il centrale viene ceduto al Genoa, nel 2020-2021, disputa 13 partite prima di essere mandato in prestito al Parma fino al termine della stagione, retrocedendo nella serie cadetta. Nel 2021-2022 fatica a trovare spazio nel Genoa, raccoglie solo 19 presenze, annata sfortunata anche per il Grifone, che retrocede in B dopo diverse stagioni nella massima serie. In Serie B, Bani diventa pianta stabile della formazione allenata da Gilardino, subentrato a Blessin, totalizzando 36 presenze, contribuendo alla promozione in Serie A, dopo una lotta serrata con il Bari per il secondo posto. Nelle successive 2 annate di Serie A conta 49 presenze, con ottime prestazioni, meritandosi il ruolo pregevole di capitano.