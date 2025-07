Palermo, l’identikit di Augello: corsa e precisione alla corte di Pippo Inzaghi

L'identikit del nuovo esterno sinistro dei rosanero

Mediagol ⚽️ 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 12:36)

Di Nicholas Barone

Il Palermo ha ufficializzato il colpo Augello per la fascia sinistra, dopo settimane di trattative. L'esterno, lo scorso anno in forza al Cagliari, ha dimostrato a più riprese di poter essere un ottimo tassello, sia in massima serie che in cadetteria.

L'IDENTIKIT — Il classe 1994 muove i suoi primi passi nel calcio dei "grandi" in Serie C alla Giana Erminio, in cui si conquista un ruolo da assoluto protagonista nelle tre stagione passate in lombardia. Nel 2017 viene acquistato dallo Spezia in Serie B e, dopo un primo anno da comprimario, si impone come uno dei migliori esterni della categoria, contribuendo in maniera significativa al sesto posto raggiunto dai liguri fornendo, oltre le grandi prestazioni, ben cinque assist e un gol. La grande annata in bianconero gli spalanca le porte della Serie A, con la Sampdoria che lo acquista per circa un milione e mezzo. Anche sponda blucerchiata dimostra, dopo un campionato di assestamento, il suo grande valore: tre stagioni di fila da titolare, culminate in negativo con la retrocessione del 2023, in cui però fornisce una delle migliori annate della sua carriera con 2 gol e 5 assist. Si trasferisce al Cagliari la stagione successiva, imponendosi come titolare sia con Ranieri che con Nicola. L'ultima annata è la sua migliore fino a questo momento: assistman della squadra (ben 7 partecipazioni ai gol) e tra i migliori nel suo ruolo in termini di prestazioni e bonus. Adesso comincia la sua avventura in Sicilia, dopo il mancato rinnovo di contratto con i sardi, tornando in cadetteria dopo sei anni di assenza.

Il profilo di Augello non colpisce solo per l'esperienza (197 presenze in massima serie), ma rappresenta anche una certezza a livello tattico. Sembra sposarsi perfettamente, infatti, con le idee di Pippo Inzaghi: tanta corsa ed esplosività, coadiuvata da un'ottima precisione per quanto riguarda i cross, un elemento che è certamente mancato lo scorso anno in casa Palermo. Un'altra caratteristica, da non sottovalutare, riguarda l'altissima percentuale di contrasti aerei vinti dall'esterno: il nuovo tecnico dei rosanero, nell'ultima esperienza in panchina, ha cercato di sfruttare al meglio i centimetri dei laterali per creare nuove opportunità di gioco e l'ex Cagliari potrebbe essere il giusto tassello anche per questa soluzione. Il Palermo si è assicurato un ottimo profilo, esperto e capace di creare tante opportunità per i compagni. Da non sottovalutare la questione legata al prezzo del calciatore, arrivato da svincolato: un'operazione di assoluto prestigio anche in termini di qualità-prezzo.

Dopo un anno in cui la fascia sinistra non ha mai avuto un vero titolare, adesso Augello è pronto a prendersi il posto da protagonista.