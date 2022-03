Palermo, l’exploit di Luperini: solo Kanté in Europa recupera più palloni di lui

Fra i migliori in campo contro Turris e Virtus Francavilla, il centrocampista del Palermo è un punto fermo della squadra allenata da Silvio Baldini

"Un po' meno fantasia, molta più sostanza. Il Palermo si fida di lui". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori su Gregorio Luperini. Punto fermo del nuovo Palermo di Silvio Baldini dopo un avvio di stagione tutt'altro che positivo, l'ex Trapani è il giocatore che, insieme a Brunori, ha beneficiato maggiormente del cambio in panchina. "Con il tecnico toscano, non solo Luperini ha trovato continuità, ma il suo rendimento è lievitato costantemente [...] per di più in un ruolo - quello di trequartista - nel quale prima non aveva quasi mai convinto", si legge.

Luperini, d'altra parte, è una mezzala, molto dinamica e preziosa negli inserimenti, "ma ha saputo adeguarsi e assecondare le richieste tattiche di Baldini", che ha scelto di schierarlo sulla trequarti, alle spalle di Brunori. E così sarà anche contro la Vibonese. Un trequartista anomalo, è vero. Ma il gioco di Baldini ne sta esaltando le caratteristiche, con il classe 1994 che non solo è riuscito a sbloccarsi - siglando la prima rete in campionato - ma è stato fra i migliori in campo nelle ultime due partite.

"Il compito di Luperini, in fase di non possesso, è innanzitutto quello di pressare alto e impedire lo sbocciare della manovra avversaria da dietro, compito che ha svolto egregiamente anche a Francavilla, dove però è andato pure oltre, mettendosi in mostra anche in fase di impostazione", scrive il noto quotidiano.

Inoltre, l'exploit di Luperini è confermato anche dalle statistiche: il centrocampista originario di Pisa, infatti, è quello che ha recuperato ed intercettato più palloni di tutti. In media oltre 17 ogni 90 minuti, di cui quasi tre a partita nella metà campo avversaria. "E se andiamo a confrontare il dato di Luperini con quelli dei principali campionati europei, viene fuori che il numero 17 rosanero è addirittura secondo solo a Kanté del Chelsea per media di palloni intercettati e recuperati", conclude la Rosea.