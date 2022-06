Palermo, l’ex Terlizzi: “Futuro Brunori? Ho un consiglio per lui. La cessione…”

“Baldini per me è un amico, in passato ci ho anche discusso perché abbiamo due caratteri forti, ma ci siamo sempre rispettati. Si è guadagnato subito la fiducia di tutti nonostante lo scetticismo. Ha valorizzato molto bene alcuni giovani”. Lo ha detto Christian Terlizzi, intervistato ai microfoni di “A Tutto Mercato”. Diversi i temi trattati dall’ex difensore del Palermo: dal futuro del club di viale del Fante, all’exploit di Matteo Brunori con la maglia rosanero. Ma non solo…