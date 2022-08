Palermo, l’ex Terlizzi: “Corini ok, ma guai ad avere fretta. Ecco cosa serve”

“Corini è una persona per bene e intenditore di calcio”. Lo ha detto Christian Terlizzi , intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”. Nella giornata di ieri, l’ufficialità: Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo . Dopo le dimissioni rassegnate da Silvio Baldini , il City Football Group ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio all’ex capitano del Palermo, che torna in Sicilia dopo aver vestito la maglia rosanero dal 2003 al 2007 ed una breve esperienza in panchina (2016-2017).

“Per il tempo trascorso per scegliere Corini, vuol dire che si è trattato di una scelta ponderata da parte della nuova proprietà e hanno fatto bene a comportarsi così”, ha proseguito l’ex difensore del Palermo. “Guai ad avere fretta, a Corini dovrà essere dato il tempo di lavorare. La società sa che non è facile vincere e si sta muovendo in modo intelligente. Sono sicuro che darà il tempo che serve al suo allenatore. Il progetto è anche più importante dei soldi e acquistare giocatori tanto per prenderli può rivelarsi controproducente. Quello che serve è dare a Corini il tempo per valutare da vicino la squadra e capire dove possono esserci vuoti da colmare”, ha concluso Terlizzi.