Palermo, l’ex Terlizzi: “Baldini legato ai valori, dimissioni decisione giusta”

Giorni di caos per il Palermo , a tre giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana . Il tecnico Silvio Baldini e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno presentato le dimissioni, a causa di divergenze con la nuova proprietà del City Football Grou p. A proposito è intervenuto Christian Terlizzi , ex difensore del Palermo, ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Se il mister Baldini ha ponderato questa decisione vuol dire che ha trovato dei contrasti forti con le proprie idee. Baldini è sempre stato un uomo legato ai valori, alla motivazione e al rapporto con i giocatori, mentre diciamo che la gestione del City Group ha una visione più imprenditoriale del calcio. Silvio è una persona schietta e se non ha percepito fiducia ha fatto bene a prendere la decisione di dimettersi. Ora la società non dovrà cercare solo un nome importante, ma qualcuno che possa essere congeniale alla rosa e al progetto. Serve un allenatore che abbia voglia di mettersi in gioco, come De Rossi per esempio. Anche Corini sarebbe un profilo valido".