Palermo, l’ex Ricciardo: “In rosanero ho toccato il cielo. Spero tornino in Serie A”

“Sono abituato ad allenarmi per conto mio in questo periodo dell’anno. Faccio un ritiro personalizzato che mi permette di essere in ottima forma fin da subito. Mi alleno con squadre locali in attesa di una chiamata giusta. Ho ricevuto molte offerte in Sicilia ma non solo. Non voglio affrettare i tempi, mi sento molto bene fisicamente e voglio giocare in una squadra che punta in alto. Non mi piace giocare senza obiettivi importanti, preferirei giocare da Roma in sù ma valuterò tutto. Chiamate dalla C? Al momento nulla, vedremo dopo ferragosto cosa accadrà".