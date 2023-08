Palermo, l’ex Pomini lascia il calcio giocato: “Ci ho messo un po’ per accettarlo…”

Alberto Pomini si ritira dal calcio giocato all'età di 42 anni. Il Palermo lo aveva prelevato dal Sassuolo per la stagione di Serie B 2017-2018, con il portiere classe '81 che inizialmente avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di chioccia per il titolare Josip Posavec ma, viste le non rare incertezze del croato, Pomini era riuscito a scalare le gerarchie contribuendo alla cavalcata dei rosanero fino alla finale playoff persa contro il Frosinone sotto la guida di Roberto Stellone. Rimasto in Sicilia anche l'annata successiva, con il Palermo ha ottenuto decisamente un minor minutaggio vista la presenza di Alberto Brignoli. Questo il post pubblicato su Instagram da Pomini: