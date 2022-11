Palermo, l’ex Pelagotti: “Querelle Mirri-Di Piazza? Il caos. Con Filippi ok, ma…”

L'ex portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, dopo il mancato rinnovo in rosanero

Mediagol ⚽️

Dalla Serie D alla promozione in Serie B. Quella di Palermo è stata un'esperienza indimenticabile per Alberto Pelagotti. Finale agrodolce della storia d'amore professionale tra il portiere toscano ed il club di viale del Fante, culminata con il mancato rinnovo contrattuale al termine della scorsa stagione che ha segnato il ritorno tra i cadetti della compagine siciliana. L'ormai ex estremo difensore rosanero ha si è così espresso nel corso di una lunga intervista rilasciata al "Corriere dello Sport". Di seguito le dichiarazioni dell'ex Empoli e Arezzo, tra le altre.

VERSO IL RITORNO - "Adesso sto Bene. Sono a casa ad Empoli, ho ripreso ad allenarmi a tempo pieno col personal trainer Fabrizio Calattini. Ho avuto richieste. Sto per tornare in pista, in B o all’estero. Stefano Sorrentino? Da quando è presidente (del Chieri, in D, ndc) non può fare il mio procuratore ma lo sento".

IL PALERMO -"Primo anno affascinante sotto tutti gli aspetti, un’esperienza unica in una piazza meravigliosa, non pesava la D. Dopo qualcosa è cambiato, la litigata fra Mirri e Di Piazza scosse l’ambiente. Tanti segnali negativi, non fui preso in considerazione come capitano, venivo attaccato sui social. Il rapporto con gli allenatori? Sorvoliamo, cito Filippi che mi ha messo in condizione e nei primi 6 mesi con lui ho fatto bene. Poi sono arrivati i problemi e dopo l’intervento mi aspettavo un altro comportamento".