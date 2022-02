Palermo, l’ex Paparesta: “Club in grande difficoltà. Mirri si faccia da parte”

Giancula Paparesta, ex direttore operativo del Palermo, si è espresso sulle vicende societarie legate al club rosanero guidato dal presidente, Dario Mirri, dopo la sconfitta per 4-1 rimediato dalla squadra di Baldini, contro il Foggia di Zdenek...

"Sembrava che il Palermo si fosse ripreso invece ha perso 4-1 contro il Foggia. Credo che la società abbia grandi difficoltà. Mirri? Anziché pensare alle cause in tribunale, il presidente dovrebbe pensare più alla squadra oppure farsi da parte se non è in grado di poterla condurre al meglio".