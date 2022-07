Palermo, l’ex mental coach Colonnata: “Serie B impresa indelebile, un onore per me”

Fulmine a ciel sereno in casa Palermo, il tecnico Silvio Baldini e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno presentato le dimissioni e non faranno parte della società per la prossima stagione. Con il mister ex Carrarese se ne va anche lo staff, tra cui il mental coach fortemente voluto da Baldini, Nicola Colonnata, che ha salutato il popolo rosanero attraverso un post sul suo profilo Instagram: