Palermo, l’ex Mangia non dimentica: “Legato alla città, rosa meritano la Serie A”

Non dimentica Palermo l'ex tecnico della formazione siciliana, Devis Mangia, subentrato a Stefano Pioli nel 2011 a pochi giorni dell'inizio del campionato di Serie A. L'allenatore, nonostante la sua breve parentesi sulla panchina del club siciliano, rimane tutt'oggi legato ai colori rosanero , come confermato dallo stesso tecnico - oggi ct della Nazionale maltese - durante un'intervista concessa ai microfoni di "Tuttomercatoweb".

“ Mi sento legato al Palermo, è tornato in B e mi fa molto piacere , ma merita la A . Considerando seguito e affetto anche Bari merita di stare ai massimi livelli. Sono piazze da A. E sono contento anche del ritorno in A del Lecce”.

Sulla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar: “Mi fa male da italiano. Le premesse c’erano tutte. Più che la partita contro la Macedonia c’è da fare un’analisi generale. Sono episodi che a conti fatti fanno la differenza. Giovani scelti da Mancini? Bisogna guardare al 2026. E quindi è giusto tenere in considerazione alcune carte d’identità. In tante situazioni un calciatore arriva prima in Nazionale e poi si afferma. Ma l’errore non è la convocazione, è una riflessione che va fatta”.