Palermo, l’ex Malaury Martin si ritira: “Dal Monaco al Barbera, ho dato tutto”

Malaury Martin dice addio al calcio giocato. E lo fa attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram. "E' arrivato il momento un po' temuto nella mia professione ma allo stesso tempo inevitabile". Le parole del centrocampista originario di Nizza, approdato al Palermo in Serie D ed uno dei protagonisti della rinascita. Un annuncio accompagnato dalle foto che rappresentano le tappe più importanti della sua carriera.

"Con consapevolezza di avere dato tutto ciò che potevo, fisicamente e mentalmente, è arrivato il momento di salutare i campi da calcio da protagonista. E' arrivato il momento di sistemare le mie scarpe da calcio in un angolo e iniziare a percorrere la mia nuova strada, che pertanto non sarà così lontana dai campi da calcio. Sono stato un ragazzo fortunato, per 17 anni della mia vita ho potuto realizzare il sogno della mia vita, giocare a pallone.