Palermo, l’ex Citterio: “Rosa pagano il salto di categoria. Addio Baldini…”

Quattro stagioni trascorse con la maglia del Palermo tra il 1975 e il 1979, Filippo Citterio è stato uno dei protagonisti in rosanero con 129 presenze e due reti in Serie B , raggiungendo anche la finale di Coppa Italia. L'ex difensore è intervenuto a proposito dell'inizio di campionato della compagine guidata da Eugenio Corini , attualmente in zona retrocessione e con un rendimento negativo nelle prime dieci gare. Di seguito le dichiarazioni di Citterio, ai microfoni del format "Piazza Affari" sulle frequenze di TMW Radio:

"Palermo? Allora faccio una premessa. Lo seguo da molto lontano e quindi non conosco bene i calciatori. Io sono contento che sia arrivato questo grande gruppo societario e spero dia molta continuità. Secondo me sta pagando lo scotto il salto di categoria. Credo, però, potranno fare un campionato tranquillo. È importante che abbiano preso giocatori che sono abituati al campionato. Adesso bisogna fare spogliatoio e gruppo. Alla lunga poi le qualità escono, è importante non pensare però di fare un campionato semplice. Addio di Baldini? Io non so le motivazioni per cui è andato via. Diciamo che la squadra ora ha dovuto cambiare anche qualcosa. Magari adesso c’è un modo diverso di giocare o di rapportarsi proprio".