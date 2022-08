Palermo, l’ex Ciaramitaro: “Indossare la maglia rosanero è un sogno. Serie B…”

Palermitano doc, Maurizio Ciaramitaro è tra gli ex calciatori che parteciperanno al progetto promosso dall' Associazione Italiana Calciatori per la quarta edizione dell' " Inviato AIC sul campo ". In tutte le gare della Serie B, 2022-2023 un ex atleta avrà modo di rivivere e ripercorrere le sue esperienze da calciatore seguendo la gare, il pre-partita e il post, incontrando i calciatori delle due squadre che si sfideranno durante i match del torneo cadetto. Ex centrocampista di Parma, Chievo, Salernitana, Modena e Trapani, tra le altre, Ciaramitaro ha vestito la maglia rosanero partendo dalla cantera del club di viale del Fante fino al 2010-2011 sua ultima stagione in rosanero, senza mai riuscire a imporsi tra le file della prima squadra del capoluogo siciliano. Di seguito le sue dichiarazioni, in cui ricorda proprio i tempi in cui iniziò il proprio percorso da calciatore con il club rosanero.

"Il sogno che tutti noi palermitani abbiamo fin da bambini è quello di indossare la maglia del Palermo. Ce l’abbiamo nel sangue, facciamo di tutto per riuscire ad arrivarci. Per uno come me che dai 10 ai 30 anni è stato legato a questa maglia è una cosa davvero emozionante e difficile da spiegare con le parole. Quanto io ero in attività l’AIC è sempre stata un riferimento a cui qualche consiglio o aiutarci a risolvere qualche problema. Tanti di noi erano giovani, avevamo pochi elementi per cavarcela da soli. Per i ragazzi oggi è una gran bella cosa avere delle persone di riferimento a cui potersi appoggiare anche il giorno della partita. Serie B? lo sappiamo, è sempre imprevedibile. E’ una “A2” vista la presenza di squadre come Palermo, Cagliari, Bari, Genoa e altre “big”. Sono sicuro, però, che alla fine una sorpresa ci sarà, come è accaduto lo scorso anno. La squadra che meno ti aspetti, magari, farà un campionato sorprendente".