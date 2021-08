Palermo, l’ex Centofanti e le Olimpiadi: “Disintossicato dal calcio grazie a Martina”

La figlia di Felice Centofanti, Martina, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova a squadra della ginnastica ritmica a Tokyo 2020

E tra di loro c'è anche la figlia di un ex calciatore del Palermo . Stiamo parlando di Felice Centofanti , che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 1991-1992, collezionando 28 presente e mettendo a segno otto reti. "Ho tantissimi ricordi belli a Palermo, anche se poi purtroppo siamo retrocessi. Ma per me è stata una cavalcata bellissima. Ho vissuto un anno a Mondello bellissimo", ha raccontato l'ex difensore nei mesi scorsi, come riportato da Goal.com.

Centofanti oggi si è completamente distaccato dal mondo del calcio. "Adesso vivo a Roma, mi sono disintossicato dal calcio, sono stato in comunità, non frequento più. Ho mia figlia che è in nazionale di ginnastica ritmica. Grazie al suo sport mi sono disintossicato anche perché non è più il calcio romantico che piaceva a me. Faccio davvero fatica a seguirlo. Questo non è il mio calcio. Il calcio dei Balotelli e dei Cassano tenetevelo voi... Il mio calcio è quello di Baresi, Gascoigne, Di Livio, Nunziata, Roberto Baggio. Quello di George Best, magari quello mio. Ma di gioia, allegria e di un attimo di follia sinceramente non ne vedo più", sono state le sue parole.