Palermo, l’ex Bovo al Barbera: “Baldini lavora sulle palle inattive. Puntiamo alla B”

L'ex rosanero Bovo è stato intervistato all'intervallo del match tra Palermo e Messina, valido per la 21esima giornata di Serie C girone C

"Tre anni molto positivi a Palermo, per la squadra e per la vita personale. Una squadra fatta di amici, in una città stupenda e con tanto spirito di appartenenza. La finale di Coppa Italia è stato un evento storico che purtroppo non ho giocato per squalifica, uno dei miei rimpianti. Indimenticabili gli anni in cui ottenevamo la qualificazione europea. La scomparsa del presidente Zamparini è stata un momento bruttissimo. Un patron di cuore, vero, nel bene e nel male. Io personalmente ho avuto con lui un ottimo rapporto, poi anche qualche incomprensione ma posso solo parlarne bene perché ha portato questa squadra e questa città ai massimi livelli. Ho giocato con tanti giocatori forti, difficile trovare il migliore. Eravamo un gruppo di amici, ci sentiamo, abbiamo una chat dove abbiamo fatto anche tante iniziative per la città. Ci piace sentirci, vederci quando possiamo, sono le cose belle del calcio. È la prima volta che vedo il Palermo e sono contento per come sta giocando la squadra. Il secondo gol nasce da situazioni che il mister prova sempre, io che sono stato allenato da Baldini lo so bene. Io faccio il tifo per il Palermo da qui a fine campionato. Si vede una squadra che gioca e crede in quello che fa. Baldini è una persona chiara e diretta, questo fa solo del bene. I tifosi possono sognare la B, il Palermo può arrivare a questi palcoscenici. È stata una stagione alti e bassi, ma i rosa hanno tempo e possibilità per recuperare. Mi aspetto un secondo tempo uguale al primo, dove il Palermo attaccherà. Questa è la mentalità dell'allenatore e credo che la squadra continuerà così".