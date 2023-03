Palermo, l’ex Bari Protti: “Brunori e i rigori? Certe volte meglio lasciare, io…”

Quarto errore dal dischetto per Matteo Brunori , a secco in campionato da cinque gare. Il bomber nerazzurro ha perso lo smalto nelle ultime gare, la sua marcatura più recente risale al match del "Barbera" contro la Reggina , proprio dagli undici metri. Tredici gol comunque in stagione finora, che però non cancellano gli errori nei penalty contro Cosenza, Ascoli, Venezia e - nell'ultimo turno - Pisa .

"A dire il vero, non ricordavo di averne sbagliati così tanti. Sinceramente era una statistica che avevo dimenticato, magari archiviato tra le cose da non ricordare" Esordisce così l'ex centravanti al noto quotidiano siciliano. "Ricordo che ad un certo punto decisi di non batterli più, fu una scelta mia perché ogni volta che mi presentavo sul dischetto vedevo la porta sempre più piccola. A quel punto decisi di lasciare l’incombenza al mio compagno di reparto, Lucarelli, per poi riprendermi la responsabilità la stagione dopo. A me sicuramente aiutò, perché in quell’annata non andava bene dal dischetto. Non so se Brunori, che è un ottimo calciatore che sta facendo benissimo, sta soffrendo questo aspetto oppure lo vive con serenità. Ma io decisi in questa maniera e andò bene"