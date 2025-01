Palermo, lettera di Stefano Piazza a Matteo Brunori: Il post

LA LETTERA

Il post, scritto come una lettera, spiazza per la riconoscenza che traspare dalle parole di Piazza, felice come gran parte della tifoseria di aver ritrovato il suo numero 9: "Lettera per Matteo Brunori. Caro Matteo, devi sapere che uno dei più comuni difetti di noi siciliani è quello di non sapere apprezzare ciò che si ha o apprezzare in ritardo. Pensa che il Palermitano per apprezzare Palermo ha bisogno di lasciarla, partire e quando è lontano la rimpiange come un bambino a cui è caduto il gelato a terra. Pensa che fino a poco tempo fa sentivo gente dire che Palermo era una città dove non c'era nulla! Sembra strano ma l'ho sentito dire! Quando poi sono arrivati i turisti a dirci che siamo la storia del mediterraneo con bellezze uniche al mondo, abbiamo capito (anche se in ritardo) cosa siamo. Pensa che noi della nostra storia non sappiamo quasi nulla, difficilmente trovi un Palermitano cosciente del fatto che Palermo è stata Prima Sedes, Corona Regis et Regni Caput. Perché ti dico queste cose? Per giustificare chi oggi ti reclama, ti applaude e fino a qualche mese fa si lamentava e ti insultava, dimenticando che in questa città hai già fatto la storia. Ecco, non te la prendere, d'altronde noi non sappiamo neanche la nostra di storia Lo so, qualcuno ha capito in ritardo e sta apprezzando solo dopo che ti ha perso l'importanza di averti in squadra...Però come si dice? Meglio tardi che mai!", ha concluso.