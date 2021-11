Palermo, l’era casalinga di Filippi: 13 risultati utili consecutivi al ‘Barbera’

Tredici i risultati utili consecutivi che fanno sorridere Giacomo Filippi tra le mura del 'Renzo Barbera', con la striscia positiva che potrebbe ulteriormente allungarsi in occasione del doppio confronto interno con Potenza e Paganese

"Si torna al «Barbera» con un occhio alla cabala. Filippi soltanto una vol- ta è riuscito a non centrare la vittoria per due partite consecutive in casa: nelle sue prime due gare inter- ne da allenatore del Palermo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che ha presentato così il doppio confronto casalingo che attende al varco il Palermo di Giacomo Filippi. La compagine rosanero sarà impegnata per due sfide consecutive al 'Renzo Barbera', nelle quali affronterà Potenza prima e Paganese poi, con una striscia positiva di risultati che potrebbe farsi ancora più importante. Se De Rose - assente per squalifica contro i lucani - e compagni riusciranno a non uscire senza punti dal fortino di Viale del Fante, porterebbero il loro score casalingo a 15 risultati utili consecutivi.