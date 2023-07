PALERMO-LEGNAGO 1-0: Brunori sblocca il match, rosa più tonici. Mateju rileva Buttaro

Palermo al quarto test amichevole della preparazione estiva in corso di svolgimento in Trentino. A Pinzolo, sotto una pioggia battente, la compagine rosanero affronta il Legnago dell'ex Massimo Donati. Corini propone una sort adi 4-2-3-1 in avvio, con alcune interessanti novità nell'undici iniziale. Desplanches all'esordio tra i pali, linea difensiva a quattro con Buttaro e Ceccaroni esterni bassi, Lucioni e Nedelcearu coppia di centrali. Stulac in cabina di regia, con Gomes al suo fianco, Damiani più largo in una posizione insusuale, a comporre con Vasic ed Insigne un tridente atipico a sostegno di Brunori terminale centrale. Buon ritmo e vis agonistica pronunciata, contrasti ruvidi e qualche intervento al limite, in modalità gara ufficiale. Palermo pericoloso dopo una manciata di minuti: Damiani verticalizza bene per Brunori che calcia prontamente in diagonale, trovando la deviazione in corner del portiere avversario. Il bomber rosanero apre le marcature poco dopo, chiudendo di testa sul secondo palo una ripartenza fluida e lineare sfociata nel preciso cross di Ceccaroni dal binario mancino. Poco prima della mezz'ora Buttaro deve lasciare il campo, per una botta alla caviglia, lo rileva Mateju. Palermo che mantiene supremazia territoriale e controllo del gioco, mostrando linearità e fluidità di manovra e buon dinamismo anche senza palla, ma non riesce più a rendersi particolarmente incisivo e pericoloso fino all'intervallo.